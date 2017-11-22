Із багатьма гравцями з Першої ліги вже ведуться перемовини щодо підписання контракту із "Поліссям" - Гундич

Із багатьма гравцями з Першої ліги вже ведуться перемовини щодо підписання контракту із житомирським футбольним клубом «Полісся». Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова ОДА Ігор Гундич.

«Вболівальники мають отримувати позитивні емоції. А для цього команда повинна вигравати. Тому ми вже ведемо перемовини із футболістами Житомирської області, які грають у Першій лізі. У нас є статистика, де наші футболісти і у яких командах грають. Я не можу називати імена, адже у хлопців є діючі контракти, але ми будемо намагатись їх повернути. У період міжсезоння у нас є час для того, щоб підібрати команду. І 12-15 футболістів ми обов’язково знайдемо. Це будуть гравці рівня Першої ліги або ті, які грали у Прем’єр-лізі. І це будуть дійсно ті футболісти, які покажуть результат та зможуть виконати нашу з тренером задачу – вивести команду в І лігу вже у сезоні 2018-2019 років», – наголосив Гундич.

У свою чергу, новий тренер «Полісся» Володимир Мазяр пообіцяв, що цей футбольной клуб спрямує всі сили для того, аби здобути більше перемог у матчах у наступних роках і грати для своїх уболівальників. «Я вдячний за довіру керівництву області та міста. Задачі, які мені поставили, я буду виконувати і доказувати на футбольному полі, а не розмовами. Обіцяю, що команда буде грати для вболівальників і битись за результат для вболівальників. Я гарантую, що матчі у наступних роках ми будемо грати тільки на перемогу», – зазначив Мазяр.

Також він повідомив, що для нього важливу роль при погодженні на посаду тренера ФК «Полісся» зіграло те, що голова ОДА та міський голова зацікавлені у футбольному розвитку команди. «Якщо ми хочемо мати професійну команду, то для цього потрібно, щоб наші футболісти виконували завдання. А завдання – це коли приходить вболівальник і гравці показують якісну гру. У період міжсезоння, думаю до 20 січня, ми вже сформуємо на відсотків 80 команду та підпишемо контракти з футболістами, і гравці вже будуть із досвідом. Насамперед ми будемо працювати над фізичною формою футболістів», - розповів Мазяр відносно того, як формуватиметься його нова команда.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі Гундич представив нового тренера футбольного клубу “ Полісся” і одразу ж поставив перед цією командою завдання – вийти в Першу лігу у сезон 2018-2019 років.