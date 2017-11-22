УЄФА: Срна "тимчасово відсторонений", але ще не дискваліфікований

З'явилися уточнюючі деталі у справі капітана "Шахтаря" Даріо Срни, який не грає з вересня через підозри у прийнятті допінгу.

Так, в матчевому прес-релізі УЄФА напередодні гри "Наполі" - "Шахтар" було зазначено про дискваліфікацію Срни.

Футбол 24 звернувся до прес-служби УЄФА за роз'ясненнями. Там повідомили, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) напередодні 4-го туру Ліги чемпіонів поінформував УЄФА, що «Срна був тимчасово відсторонений» і цей статус збережеться за ним до прийняття остаточного рішення по його справі.

За додатковою інформацією УЄФА рекомендував звертатися в Національний антидопінговий центр України. У свою чергу, в Антидопінговому центрі України вказали, що Срна є саме «тимчасово відстороненим від участі у змаганнях, а не дискваліфікованим».

«Дискваліфікація може бути тільки після прийняття остаточного рішення», — підкреслив заступник директора НАДЦУ Ярослав Кручек.

Він також зазначив, що тимчасове відсторонення не має конкретних термінів, а період відсторонення буде зарахований в термін можливої дискваліфікації.

Кручек розповів, що зараз йде процес збору необхідної інформації, робляться відповідні процедурні речі, а розгляд цього питання бажано завершити протягом півроку. «Це бажана дата, рекомендована. Я думаю, що так воно і буде», — сказав він.

Срна є тимчасово відстороненим з 22 вересня 2017 року, отже, кінцева дата прийняття рішення по цій справі з боку НАДЦУ - 22 березня 2018 року.