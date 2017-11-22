Луганська "Зоря" оголосила список гравців на матч Ліги Європи зі шведським "Естерсундом"

Луганська "Зоря" оголосила список гравців команди на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому луганчани на виїзді зіграють зі шведським "Естерсундом", повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Повний список футболістів, які відправилися до Швеції, виглядає так:

Андрій Лунін, Олег Чуваєв, Олексій Шевченко, Максим Луньов, Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Артем Гордієнко, Євген Опанасенко, Микита Каменюка, Артем Громов, Леонідас, Ігор Харатін, Олександр Караваєв, Артем Сухоцький, Дмитро Гречишкін, В'ячеслав Чечер, Владислав Кочергін, Олександр Переймів, Сілас, Іурі.

По прильоту в Естерсунд команда розміститься в Quality Hotel Froso Park, який розташований приблизно в 30 хвилинах їзди від стадіону Ямкрафт Арена, де і відбудеться гра.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Естерсунд" розпочнеться в четвер, 23-го листопада, о 20.00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.