Іспанська "Севілья" підтвердила, що тренер команди хворий на рак

Футбольний клуб "Севілья" (Іспанія) підтвердив хворобу головного тренера команди італійського фахівця Едуардо Беріссо, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Медична служба «Севільї» повідомляє, що Беріссо був поставлений діагноз-аденокарцинома передміхурової залози. Подальше обстеження покаже, які кроки слід зробити для лікування тренера», — йдеться в заяві клубу.

Напередодні відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Севілья" приймала англійський "Ліверпуль". Після першого тайму іспанці програвали з рахунком 0:3. За повідомленнями іспанських ЗМІ, у перерві Беріссо розповів футболістам про свій діагноз в перерві матчу, після чого, у другій половині гри господарі зуміли вирвати нічийний результат - 3:3.

У турнірній таблиці групи, за тур до закінчення групового етапу змагань у "Ліверпуля" 9 очок, "Севільї" - 8, московського "Спартака" - 6 і словенського "Марібора" - 2.

"Севілья" зустрічається в останньому матчі з аутсайдером "Марибором" і має чудові шанси на вихід в плей-офф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.