Нова футбольна медіа-платформа #FootballHub запустила власний сайт

З недавніх пір користувачі мережі можуть шукати новини футбольної медіа-платформи #FootballHub не тільки в соціальних мережах проекту, але і на його власному сайті.

#FootballHub - нова футбольна медіа-платформа, яка за рік існування набрала більше 100 тисяч підписчиків, серед яких відомі футболісти, УПЛ та федерації футболу. Особливістю #FootballHub є ексклюзивний контент, який читачі зможуть знайти тільки на цій платформі: власне відео виробництво, присутність журналістів на всіх футбольних матчах, щоденні ексклюзиви, онлайн-стрімінг з різних подій.

На інформаційно-розважальному порталі проекту будуть висвітлені актуальні спортивні новини, онлайн-трансляції з різних подій у сфері футболу, а також випуски рубрик власного виробництва #FootballHub.

За час існування платформи улюбленими рубриками користувачів, які набирають рекордні перегляди в соціальних мережах, стали: «Футбольний на голову» - вікторина з футболістом, в якій гравець відповідає на питання про свій вид спорту, а також ділиться цікавими подробицями з свого життя, «what's Up?» - рубрика, в якій журналісти проекту спілкуються зі відомими футболістами в невимушеній атмосфері, «Lo-Liga» - авторська рубрика Олександри Лободи про футбольний фешн і гламур, «Bebeto-Romario» - інтерв'ю в неформальній обстановці з Романом Бебехом. Крім того, на сайті будуть представлені випуски «Old School», щоденної рубрики про видатні події в українському футболі, яка базується на ексклюзивному архівному відео.

Більше новин футболу шукайте на сайті #FootballHub або сторінках проекту в соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter і YouTube.