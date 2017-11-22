У "Шахтаря" залишилося два варіанти для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів

Після матчів 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у "Шахтаря" залишилося два варіанти розвитку подій для того, щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу, йдеться з турнірної таблиці змагань.

Донеччани ще вчора могли гарантувати собі 2-е місце навіть у разі поразки, але крупно програли "Наполі" і, з урахуванням домашньої перемоги над італійським клубом з рахунком 2:1, втратили перевагу над суперником в очних зустрічах.

Тепер становище змінилося, але не сильно. Команда як і раніше гарантує собі місце в 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка якщо не програє "Манчестер Сіті". Навіть 1 очко гарантує донеччанам підсумкове 2-е місце в турнірній таблиці. Другий варіант - у випадку програшу "Шахтаря" - "Наполі" не обіграє аутсайдера квартету "Фейєноорд". Тоді команда з Неаполя не зможе наздогнати чемпіона України за очками і залишиться на 3-му місці.

У разі, якщо у команд буде однакова кількість очок - по 9, "Наполі" пройде в плей-офф ЛЧ, а "Шахтар" зіграє у плей-офф другої за значимістю Ліги Європи.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" програв "Наполі" в грі 5-го туру групового етапу ліги чемпіонів з рахунком 0:3. Матчі 6-го туру відбудуться 6 грудня.