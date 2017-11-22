Тренер "Наполі" Саррі: сподіваюся, "Ман Сіті" заб'є "Шахтарю" кілька голів

Головний тренер «Наполі» Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над «Шахтарем» (3:0).

«В цілому, ми продемонстрували хороший футбол, особливо в другому таймі, коли наші хавбеки почали чинити тиск на суперника. Перші 30-35 хвилин нам не вдалися, але потім все налагодилося і ми довели, що єврокубки для нас так само важливі, як чемпіонат.

Гол Інсіньє? Такий зараз Лоренцо. За три останні роки він перетворився в гравця топ-рівня. Спершу думав не поставити його на матч, але все ж не міг не пустити на поле. Так, можна замінити такого футболіста за 20 хвилин до кінця, але не виставити в старті не можна.

Нам залишилося зіграти з «Феєноордом». Потрібно перемогти і чекати результату іншого матчу. Залишається сподіватися, що «Манчестер Сіті» заб'є «Шахтарю» кілька голів», — сказав Саррі.

Як повідомляв УНІАН, "Наполі" в 5-му турі групового турніру Ліги чемпіонів обіграв "Шахтар".