Тренер "Шахтаря" Фонсека: "Бажаю "Наполі" успіху, але лише в національному чемпіонаті"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека підвів підсумок матчу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі" на післяматчевій прес-конференції в Неаполі, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Добрий вечір. До першого пропущеного голу гра була збалансована, адже до цього моменту ми не давали "Наполі" можливості створювати небезпеку біля наших воріт Більше того, у першому таймі у нас було два чудових моменти, щоб забити гол - у Тайсона і Марлоса. А потім стався гол Інсіньо, але його геній забив, тут нічого сказати", - почав тренер.

На питання італійського журналіста як можна зупинити такий "Наполі", Фонсека зазначив:

"Ще раз підкреслю - насправді, це індивідуальна заслуга "геніального" Інсіньє. А після першого голу гра змінилася, нам довелося більше розкриватися. Звідси й логічний підсумковий результат".

На питання про тактику на матч останнього туру ЛЧ проти "Манчестер Сіті" грати на перемогу або намагатися втримати нічию, сказав:

"Як я буду готувати команду? Так само як і сьогодні. Ми показали, що готові грати на перемогу. Мали масу моментів, могли по-іншому повернути гру. Трохи не пощастило".

Говорячи про захисників команди, Фонсека заявив:

"Бутко я не буду обговорювати. Зрозуміло, що відсутність Даріо Срни - вкрай важка для нас втрата. Але ми не зупиняємося. Дивимося в майбутнє. І з надією, на плей-офф Ліги чемпіонів, зрозуміло".

А на питання про те, з яким "Манчестер Сіті" краще грати - основним складом або запасними: зазначив:

"Краще, щоб гравці "Манчестер Сіті" взагалі не приїжджали на гру. У будь-якому випадку зверніть увагу, що команда складається з великих гравців - будь-який гравець тут великий, що на лавці запасних, що на полі".

"До геніального просто фантастичного голи Інсіньо ми показували собі дуже і дуже гідно. Три голи пропущені сьогодні - надто перебільшено, як для такого матчу. Те, що сьогодні можу сказати про своїх гравців - похвалити їх. Вони були хоробрі, ніхто не ховався, намагався проявити себе з найкращого боку. З іншого боку - хочу привітати "Наполі" і побажати їм всіляких успіхів. Але лише в національному чемпіонаті", - додав Фонсека.

"Я тільки що дав директору клубу завдання - підготувати маску Зорро, на останній матч. Сподіваюся ви побачите мене в масці після останнього матчу і я стримаю свою обіцянку", - закінчив Фонсека відповіддю на питання про свою обіцянку, дану на той випадок, якщо комана вийде в плей-офф Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" сьогодні програв "Наполі" в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 0:3..