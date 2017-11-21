"Боруссія" в черговий раз програла, а "Ліверпуль" влаштував рубку в Севільї (результати всіх матчів Ліги чемпіонів)
"Реал" вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, залишивши за бортом команду Андрія Ярмоленка.
Сьогодні відбулися вісім ігор в рамках 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
«Реал» розгромив АПОЕЛ в гостьовому матчі з рахунком 6:0. Вже в першому таймі «вершкові» забили чотири голи у ворота суперника, включаючи дубль Бензема, а після перерви двічі відзначився зірковий нападник мадридців Кріштіану Роналду.
У паралельному матчі «Тоттенхем» на виїзді здолав дортмундську «Боруссію» з рахунком 2:1. Андрій Ярмоленко зіграв весь матч і став автором гольового пасу на Обамеянга.
Нарешті, "Севілья" і "Ліверпуль" у футбольному трилері зіграли внічию - 3:3. Цікаво, що мерсісайдці вигравали по ходу гри - 3:0, але розтратили перевагу.
Нагадаємо, "Шахтар" поступився в Неаполі італійському "Наполі" - 0:3.
Група E
"Севілья" - "Ліверпуль" - 3:3
"Спартак" - "Марібор" - 1:1
Група F
"Ман Сіті" - "Феєноорд" - 1:0
"Наполі" - "Шахтар" - 3:0
Група G
"Монако" - "Лейпциг" - 1:4
"Бешикташ" - "Порту" - 1:1
Група H
"Боруссія" - "Тоттенхем" -1:2
АПОЕЛ - "Реал" - 0:6