"Шахтар" програв "Наполі" і не зміг достроково вийти в плей-офф турніру

У Неаполі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" протистояв місцевому "Наполі" і поступився супернику з великим рахунком, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Перший тайм проходив у приблизно рівній грі. А часом, "Шахтар" навіть перевершував суперника, створюючи реальні гольові моменти.

Все змінилося з початком другого тайму. А на 56-й хвилині неаполітанці втілили свою перевагу в гол. Лоренцо Інсіньє з лівого флангу змістився в центр і класним ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

Остаточно інтригу в цьому матчі на 81-й хвилині "поховав" Петро Зелінські. А крапку у грі поставив точний удар Дріса Мертенса.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, донеччани втратили переваги в очних матчів над "Наполі" (гра в Харкові завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників").

В останньому турі "Шахтарю" необхідно, як мінімум, зіграти внічию з "Манчестер Сіті", щоб гарантувати собі 2-е місце і вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, або сподіватися на те, що "Наполі" втратить очки в матчі з аутсайдером групи голландським "Фейєноордом".