"Шахтар" (U-19) здобув першу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА, обігравши "Наполі"

Команда донецького "Шахтаря" (U-19) обіграла однолітків з "Наполі" у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

У передмісті Неаполя - містечку Фраттамаджоре - молоді гірники святкували перемогу з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У першому таймі донецька команда повела в рахунку - відзначився Кащук. На 71-й хвилині неаполітанський колектив відновив рівновагу, однак на 78-й Меліченко провів вирішальний м'яч і приніс своїй команді перемогу.

"Шахтар" (U-19) здобув першу перемогу в турнірі. Гірники набрали 4 очки, стільки ж - у "Наполі". Команда Сергія Шищенка поки зберігає шанси на вихід у наступний етап Юнацької ліги УЄФА.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері на арені "Сан-Паоло" у Неаполі зустрічаються головні команди "Наполі" і "Шахтаря" в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. УНІАН проведе онлайн-трансляцію цієї гри.