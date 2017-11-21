Українські канали можуть відмовитися від трансляцій матчів ЧС-2018 з подачі Верховної Ради

Верховна Рада може дозволити Національній громадській телерадіокомпанії України («UA:Перший») відмовитися від показу будь-яких заходів, які проходять в Росії.

Депутати Ольга Червакова («Блок Петра Порошенко»), Вікторія Сюмар («Народний фронт») та Олена Кондратюк («Батьківщина») розробили законопроект про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Читайте також"Наполі" - "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонівУ тексті проекту зазначено, що НГТУ дозволено відмовитися від трансляцій спортивних подій, які проходять на території держави-агресора, якщо там є елементи пропаганди і ці трансляції можуть нести загрозу інформаційній безпеці України.

Остаточне рішення щодо показу таких подій після затвердження законопроекту буде приймати правління НГТУ.

Раніше глава НГТУ Зураб Аласанія заявляв, що його компанія не буде показувати ЧС-2018 навіть під загрозою його відставки.