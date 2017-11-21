"Наполі" є безумовним фаворитом у матчі з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів на ставках букмекерів

Аналітики букмекерських контор вважають італійський "Наполі" фаворитом у матчі Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем", повідомляє спеціалізований портал BetExplorer. За даними 25 провідних букмекерських контор світу, які зібрав портал, середня ставка на перемогу неаполітанської команди становить 1.43 до 1, на нічию - 5.01 до 1, а на перемогу "Шахтаря" - 7.04 до 1.

Найбільшу віру в успіх "Шахтаря" відчувають аналітики bet-at-home, які поставили коефіцієнт 6,25 на перемогу гостей. Найвигіднішу ставку на "Шахтар" можна зробити в Betsson і Betsafe (коефіцієнт - 7,55).

Як повідомляв УНІАН, поєдинок "Наполі" - "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 21.45 у Неаполі. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на сайті УНІАН.