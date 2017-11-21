"Наполі" - "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні в Неаполі пройде матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому італійський "Наполі" прийматиме донецький "Шахтар".

Матч покажуть одразу два українських телеканали. О 21.30 розпочнеться трансляція матчу на телеканалі "Україна". О 20.30 розпочнеться передматчева студія на спеціалізованому кабельному каналі "Футбол 1". Також обговорення матчу фахівцями у студії триватиме після гри.

Як повідомляв УНІАН, матч "Наполі" - "Шахтар" відбудеться сьогодні. Початок гри - 21.45.