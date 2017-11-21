ФІФА назвала зірок футболу, які візьмуть участь у жеребкуванні ЧС-2018

12:11, 21 листопада 2017
Футбол
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Ведучим церемонії буде Гарі Лінекер, а одним з учасників - Дієго Марадона.

Гарі Лінекер буде провідним деребьевки ЧС-2018 / eurosport.ru

Стали відомі імена світових зірок, які допоможуть провести церемонію жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2018.

Ведучими жеребкування буде легендарний англійський форвард Гарі Лінекер, а також російська телеведуча Марія Командна.

Участь у церемонії візьмуть також знамениті футболісти Дієго Марадона, Лоран Блан, Гордон Бенкс, Фабіо Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль і Дієго Форлан.

Разом з Мирославом Клозе, який під час жеребкування винесе на сцену кубок чемпіонату світу з футболу, вони представлятимуть вісім країн-переможців чемпіонатів світу. Восьмим асистентом жеребкування стане легенда радянського футболу Нікіта Симонян.

Жеребкування фінальної стадії ЧС-2018 відбудеться 1 грудня в московському Кремлівському палаці.

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Теги: #жеребкування ЧС-2018#жеребкування ЧС-2018 зірки