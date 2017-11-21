Наставник "Шахтаря" Фонсека потрапив у список кандидатів на посаду головного тренера "ПСЖ"

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека може наступного літа очолити «ПСЖ», повідомляє Le 10 Sport.

44-річний португалець потрапив у список кандидатів на зміну Унаї Емері, у якого в червні 2018 року закінчується контракт з парижанами.

Разом з Фонсекою в шорт-листі присутні Антоніо Конте, Маурісіо Почеттіно, Леонарду Жардім і Андре Віллаш-Боаш.

Нагадаємо, контракт Фонсеки з «Шахтарем» також закінчується наступного літа. Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін заявив, що рішення щодо нової угоди буде прийматися в залежності від результатів у Лізі чемпіонів.

Сьогодні "Шахтар" зіграє матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів у Неаполі проти "Наполі". Гірники спробують достроково пробитися в плей-офф. Для цього їм необхідна мінімум нічия.