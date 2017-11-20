Гравець "Шахтаря" Тайсон: нам потрібно вийти з групи вже завтра

Півзахисник "Шахтаря" Тайсон підкреслив, що для перемоги над "Наполі" у завтрашній грі гірникам потрібно просто показувати свій футбол.

"Гра з "Олександрією" вже позаду, минуле нас не цікавить. Зрозуміло, що цей результат негативно позначився на нас, але ми забули про це. Готуємося до наступної гри.

Кого можу виділити в складі "Наполі"? Не можна говорити про одного футболіста, потрібно говорити про всю команду. "Наполі" зараз лідирує в чемпіонаті, це дуже сильна команда. Нам потрібно показувати свій футбол.

"Шахтарю" потрібно залишатися дуже сконцентрованими, показати свій футбол і постаратися домогтися виходу з групи вже завтра", - сказав Тайсон на передматчевій прес-конференції. Його цитує Isport.

Нагадаємо, матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Наполі" – "Шахтар" відбудеться у вівторок в Неаполі. Для виходу в плей-офф "Шахтарю" потрібно як мінімум не програти.

Напередодні гірники невпевнено зіграли в 16-му турі чемпіонату України, програвши "Олександрії" з рахунком 1:2.