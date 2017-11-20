Тренер "Шахтаря" Фонсека: якщо вийдемо в наступний раунд, то прийду в образі Зорро

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував майбутній матч проти «Наполі».

«Якщо говорити про важливість цього матчу, то для нас всі матчі важливі. Так, це матч Ліги чемпіонів, але він настільки ж важливий для «Шахтаря», як і всі інші. Команда знаходиться у відмінному стані, всі здорові, всі мотивовані, і готові зіграти проти такої великої команди, як «Наполі».

Я нічого не боюся. Це всього лише гра. Ми дуже поважаємо цю команду, яка є однією з найкращих у Європі, кращою в Італії, і яку тренує великий тренер, якого я поважаю. Ми любимо домінувати на полі і володіти м'ячем, але ми розуміємо, що нам потрібно буде підлаштовуватися під гру «Наполі». Але я можу гарантувати, що ми ніколи не змінимо нашим принципам гри.

Читайте такожСрна дискваліфікований як мінімум до кінця сезону - сайт УЄФАЯкщо є думка, що ми приїхали сюди оборонятися, то ви помиляєтеся. Якщо якийсь час у матчі нам доведеться грати без м'яча, це буде лише говорити про якість нашого суперника, а не про те, що ми боїмося, або не будемо грати на перемогу.

Я завжди готовий відкрити двері в плей-офф Ліги чемпіонів. Ми завжди готові до хороших моментів, і не готові до поганих. Якщо вийдемо в наступний раунд, то виконаю свою обіцянку і прийду в образі Зорро. Я знаю, що ви не вірите, але так буде», – сказав Фонсека, якого цитує "Трибуна".

Нагадаємо, що завтра гірники проведуть матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. На виїзді український чемпіон зіграє з "Наполі". Початок зустрічі - о 21.45.

Для виходу в плей-офф ЛЧ "Шахтарю" потрібно як мінімум не програти.