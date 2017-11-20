Срна дискваліфікований як мінімум до кінця сезону - сайт УЄФА

Офіційний сайт УЄФА пояснює відсутність екс-капітана «Шахтаря» Даріо Срни в складі гірників його дискваліфікацією. І, як мінімум, до кінця сезону. Таке маркування застосоване до хорвату вперше. До цього, нагадаємо, йшлося лише про добровільне бажання гравця не брати участі в офіційних матчах до офіційного рішення дисциплінарних органів у зв'язку з позитивною допінг-пробою.

У матч-блозі на uefa.com до гри 5-го туру Ліги чемпіонів "Наполі" - "Шахтар" зазначено, що Срна пропускає цей поєдинок через дискваліфікацію, тоді як напередодні попередніх матчів «Шахтаря» у груповому турнірі Даріо не вказувався у штрафному списку УЄФА, передає footclub.com.ua.

Поки УЄФА не розкриває у деталях причини покарання хорватського захисника, як не висловлюється на цю тему ні його клуб «Шахтар», ні будь-які інстанції Федерації футболу України, ані антидопінгові структури.

Однак в офіційному Дисциплінарному листі УЄФА прямо вказується, що Срна не має права виступати в Лізі чемпіонів, починаючи з 3-го туру групи – і аж до фінальної гри, яка відбудеться в травні 2018 року.

Нагадаємо, що допінг-проба, яка була взята у екс-капітана «Шахтаря» ще в минулому сезоні, дала позитивний результат, про що стало відомо вже після старту поточного сезону. Срна припинив виступи після домашнього матчу Ліги чемпіонів проти «Наполі» в 1-му турі.