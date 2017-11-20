Тренер "Наполі" перед матчем з "Шахтарем": наш суперник є командою топ-класу

Тренер італійського "Наполі" Мауріціо Саррі розповів про завдання своєї команди на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

На передматчевій прес-конференції напередодні гри тренер господарів зазначив:

"Не може бути ніяких варіантів або сумнівів – нам потрібна тільки перемога. Так, матч проти "Шахтаря" буде дуже складним, тому я налаштовую своїх хлопців на безкомпромісну битву. Останні два тренування команди повністю присвячені підготовці до матчу Ліги чемпіонів, і, сподіваюся, вони виявляться плідними. Наш суперник – команда топ-класу, вона демонструє відмінний футбол, і, наскільки я знаю, багато гравців "Шахтаря" знаходяться «на олівці» у кращих тренерів Європи. Але і ми зараз вийшли на пік форми. З точки зору фізичної готовності ми в кращій формі за останні три роки".

Читайте також"Шахтар" вирушив до Італії на матч з "Наполі" з 20 футболістамиКоментуючи турнірне становище у групі, Саррі сказав:

"У нас складна ситуація в групі. На жаль, не все залежить від нас, але у нас є невелика надія і спершу ми повинні завтра перемагати вдома. Зараз не час для математичних підрахунків, я очікую, що команда з великою душею поставиться до поєдинку проти "Шахтаря". Ми знаємо, що суперник сильний. Не повинні давати йому простір — це сильна сторона українців. Очікуємо на відмінний матч".

Він додав, що "Шахтар" за своїм потенціалом добре виглядав би в чемпіонаті Італії.

"Я впевнений, що "Шахтар" у Серії А був би в першій шістці або сімці команд. Цю команду вже не раз недооцінювали в цьому розіграші", - сказав Саррі.

Крім того, він додав, що серед гравців донецького клубу особливо небезпечний Тайсон.

Матч "Наполі" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 21 листопада, в Неаполі. Початок гри - о 21:45 за київським часом.