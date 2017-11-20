Хацкевич провів ювілейний матч у "Динамо" в рамках чемпіонату України

Поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги, який відбувся минулої суботи в Кропивницькому, "Зірка" - "Динамо" став ювілейним для головного тренера киян Олександра Хацкевича.

Цей матч став для Хацкевича 150-м у чемпіонатах України. 135 з них він провів в якості гравця "Динамо", 15 – вже в якості тренера столичного клубу (враховані тільки матчі вищого дивізіону, в рамках Прем'єр-ліги).

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Примітно, що, крім «Динамо» (Київ), білорус Олександр Хацкевич більше за жоден український клуб не виступав.

Як повідомляв УНІАН, у виїзному поєдинку з «Зіркою» київське «Динамо» добилося перемоги - 2:0, що дозволило скоротити відставання від донецького «Шахтаря» до чотирьох очок.