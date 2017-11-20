Президент федерації футболу Італії пішов у відставку після провалу "Скуадри Адзурри"

Президент Федерації футболу Італії Карло Тавеккіо залишив свою посаду. Про це повідомляє Football Italia. Функціонер підтвердив інформацію. Раніше 74-річний Тавеккіо заявляв, що не має наміру йти у відставку.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла пробитися на чемпіонат світу 2018 року в Росії. Після цього був звільнений головний тренер національної команди Джанп'єро Вентура, однак шквал критики обрушився і на італійську федерацію, в тому числі на Тавеккіо, який займав свій пост з 2014 року.