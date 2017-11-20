Один з провідних українських волейболістів Плотницький перейшов в італійську "Монцу"

Один з лідерів збірної України з волейболу, гравець чемпіона країни -харківського "Локомотива" - Олег Плотницький продовжить кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

20-річний талановитий український гравець узгодив контракт з командою Gi Group Monza, яка в 2001 році виграла національний чемпіонат. Наставником клубу є іспанець Мігель Анхель Фаласка – чемпіон Європи та триразовий призер Євроліги, а також головний тренер національної команди Чехії.

Олег Плотницький на своїй сторінці в Instagram попрощався з уболівальниками "Локомотива" і подякував усім за підтримку.

Слід зазначити, що у складі збірної України Плотницький став переможцем Євроліги, а з молодіжною збірною України (U-20) в 2016 році завоював срібло на чемпіонаті Європи серед однолітків, отримавши приз кращого гравця турніру.

"Монца" - представник вищого дивізіону італійського волейболу. У нинішньому сезоні команда слабо стартувала, і поки посідає 12-е місце в турнірній таблиці (2 перемоги, 6 поразок). Але попереду ще 22 тури, по ходу яких у команди Плотницького є шанс виправити ситуацію.

Цікаво, що історична назва команди «Воллей Мілано», а спонсорська назва — «Джі Груп Монца». Саме під спонсорською назвою команда і виступає у всіх турнірах. Починаючи з 2013 року клуб грає в Монці, місті в 20-ти кілометрах від Мілана.