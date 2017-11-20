Футбольний матч чемпіонату Румунії завершився з рахунком 26:1 (відео)
13:29, 20 листопада 2017Футбол
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Сили суперників виявилися надто нерівними.
Матч в чемпіонаті Румунії завершився з рахунком 26:1
Матч четвертої ліги чемпіонату Румунії з футболу між командами «Академія Рапід» і «Венус» завершився з рахунком 26:1. Відео з гри з'явилося на YouTube.
Цікаво, що єдиний м'яч «Венуса» був забитий, коли команда вже програвала з рахунком 0:26.
«Академія Рапіда» лідирує в турнірній таблиці, а «Венус», програвши 11 матчів з 11-ти, йде на останньому місці.
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