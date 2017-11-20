Футбольний матч чемпіонату Румунії завершився з рахунком 26:1 (відео)

Матч четвертої ліги чемпіонату Румунії з футболу між командами «Академія Рапід» і «Венус» завершився з рахунком 26:1. Відео з гри з'явилося на YouTube.

Цікаво, що єдиний м'яч «Венуса» був забитий, коли команда вже програвала з рахунком 0:26.

«Академія Рапіда» лідирує в турнірній таблиці, а «Венус», програвши 11 матчів з 11-ти, йде на останньому місці.