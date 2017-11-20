"Шахтар" вирушив до Італії на матч з "Наполі" з 20 футболістами
Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Наполі" - "Шахтар" відбудеться завтра.
Сьогодні вранці донецький «Шахтар» відправився на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Наполі». Головний тренер «гірників» Паулу Фонсека взяв до Неаполя 20 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Воротарі: Андрій П'ятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко
Захисники: Богдан Бутко, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо
Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо, Іван Петряк
Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук
Для виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічним Паулу Фонсеки достатньо зіграти внічию в Італії.
«Наполі» і «Шахтар» зіграють 21 листопада. Початок матчу в 21:45. Онлайн-трансляція буде доступна на нашому сайті.