Блохін: "Реал" у свій час пропонував за мене 4 мільйони доларів (відео)

Легендарний у минулому нападник «Динамо» і збірної СРСР Олег Блохін розповів про інтерес до нього з боку мадридського «Реала» в 1982 році.

«Реал» пропонував за мене 4 мільйони доларів. Це був 1982 рік. Якщо б мені дали навіть 200 тисяч доларів, то я б перейшов. Навіть за менші гроші погодився б, мені було б просто цікаво поринути в це.

Якби я тоді поїхав у «Реал» або іншу команду, то мені було б легше ставати тренером. Я б пройшов іншу школу. Перевага Шевченка в тому, що він виїхав на Захід в ранньому віці. Не 28, а в 23 роки. Вивчив мову, адаптувався в цьому суспільстві. У нього вже інше бачення, інший менталітет», – сказав Блохін в інтерв'ю в передачі "ПроФутбол".