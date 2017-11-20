Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" звернеться до Лозанни по "маріупольському питанню" (відео)
Київський клуб буде до останнього доводити свою правоту.
Президент «Динамо» Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що його клуб буде оскаржувати в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) технічну поразку його команди «Маріуполю», яку присудили киянам у ФФУ за неявку на матч.
«Ми будемо діяти в правовому полі. Більше нічого не буду говорити. Обов'язково звернемося до Лозанни. Мої коментарі вже ні до чого, тому я не буду нічого коментувати. Незалежний суд повинен усе розставити по своїх місцях», — заявив Суркіс в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".
Нагадаємо, "Динамо" не прибула на матч 7-го туру УПЛ в Маріуполь у серпні, мотивуючи своє рішення відсутністю у клубу офіційних гарантій безпеки від приймаючої сторони і організаторів поєдинку.
У підсумку спершу контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, а потім і апеляційний комітет цієї організації ухвалили рішення про покарання "Динамо" технічною поразкою (0:3).
Згодом, після прийняття рішення КДК ФФУ про технічну поразку для киян, боси клубу змінили свою позицію і попросили УПЛ і "Маріуполь" провести перегравання матчу, вже не вимагаючи для себе спеціальних гарантій.
УПЛ навіть провела опитування серед решти клубів на предмет можливості такого перегравання. В підтримку пропозиції "Динамо" висловилися 7 клубів, "Верес" зберіг нейтралітет і лише три клуби ("Шахтар", "Ворскла" і сам "Маріуполь") відкинули такий варіант, як неприйнятний.