Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" звернеться до Лозанни по "маріупольському питанню" (відео)

Президент «Динамо» Ігор Суркіс підтвердив інформацію, що його клуб буде оскаржувати в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) технічну поразку його команди «Маріуполю», яку присудили киянам у ФФУ за неявку на матч.

«Ми будемо діяти в правовому полі. Більше нічого не буду говорити. Обов'язково звернемося до Лозанни. Мої коментарі вже ні до чого, тому я не буду нічого коментувати. Незалежний суд повинен усе розставити по своїх місцях», — заявив Суркіс в інтерв'ю програмі "ПроФутбол".

Нагадаємо, "Динамо" не прибула на матч 7-го туру УПЛ в Маріуполь у серпні, мотивуючи своє рішення відсутністю у клубу офіційних гарантій безпеки від приймаючої сторони і організаторів поєдинку.

У підсумку спершу контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, а потім і апеляційний комітет цієї організації ухвалили рішення про покарання "Динамо" технічною поразкою (0:3).

Згодом, після прийняття рішення КДК ФФУ про технічну поразку для киян, боси клубу змінили свою позицію і попросили УПЛ і "Маріуполь" провести перегравання матчу, вже не вимагаючи для себе спеціальних гарантій.

УПЛ навіть провела опитування серед решти клубів на предмет можливості такого перегравання. В підтримку пропозиції "Динамо" висловилися 7 клубів, "Верес" зберіг нейтралітет і лише три клуби ("Шахтар", "Ворскла" і сам "Маріуполь") відкинули такий варіант, як неприйнятний.