Турнірна таблиця УПЛ: відрив "Шахтаря" від "Динамо" скоротився
22:00, 19 листопада 2017Футбол
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З лідерів у 16-му турі виграло лише "Динамо".
В Україні відбулися всі матчі 16-го туру футбольної Прем'єр-ліги. Цікаво, що з шести команд, що знаходяться в верхній частині турнірної таблиці, виграти вдалося лише київському "Динамо", інші втратили очки.
У тому числі відзначимо поразки лідера УПЛ "Шахтаря" і третьої команди чемпіонату "Олімпіка". Тим не менше, і ті, й інші зберегли свої позиції. І все ж відставання "Динамо" від принципового суперника скоротилося. Тепер воно складає всього 4 очки.
УПЛ, 16-й тур
"Шахтар" - "Олександрія" - 1:2
"Зірка" - "Динамо" - 0:2
"Зоря" - "Верес" - 1:1
"Карпати" - "Маріуполь" - 0:1
"Ворскла" - "Сталь" - 1:1
"Чорноморець" - "Олімпік" - 2:1
upl.ua
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