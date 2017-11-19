Турнірна таблиця УПЛ: відрив "Шахтаря" від "Динамо" скоротився

В Україні відбулися всі матчі 16-го туру футбольної Прем'єр-ліги. Цікаво, що з шести команд, що знаходяться в верхній частині турнірної таблиці, виграти вдалося лише київському "Динамо", інші втратили очки.

У тому числі відзначимо поразки лідера УПЛ "Шахтаря" і третьої команди чемпіонату "Олімпіка". Тим не менше, і ті, й інші зберегли свої позиції. І все ж відставання "Динамо" від принципового суперника скоротилося. Тепер воно складає всього 4 очки.

УПЛ, 16-й тур

"Шахтар" - "Олександрія" - 1:2

"Зірка" - "Динамо" - 0:2

"Зоря" - "Верес" - 1:1

"Карпати" - "Маріуполь" - 0:1

"Ворскла" - "Сталь" - 1:1

"Чорноморець" - "Олімпік" - 2:1