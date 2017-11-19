Аутсайдер УПЛ "Чорноморець" переграв третю команду чемпіонату "Олімпік" (відео)

В Одесі відбувся останній поєдинок у рамках 16-го туру Прем'єр-ліги. "Чорноморець" впевнено обіграв донецький "Олімпік" - 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший тайм команди провели приблизно на рівних з незначною перевагою гравців "Олімпіка". Однак основні події відбулися після перерви. На 59-й хвилині футболіст "Чорноморця" Кирило Ковалець несподівано пробив з-за меж штрафного, і голкіпер гостей Махарадзе із запізненням зреагував на удар - 1:0.

Підопічні Романа Санжара кинулися відіграватися, але в результаті пропустили ще один гол. Після розіграшу кутового Махарадзе припустився ще однієї помилки на виході, і Мамаду Ваге подвоїв перевагу одеситів.

Вже в компенсований час Зураб Очігава зумів відквитати один м'яч, але для того, щоб зробити більше, гостям не вистачило часу.

Перемога дозволила "Чорноморцю" піти з останнього місця, набравши 15 очок. "Олімпік" перервав свою 6-матчеву серію без поразок. У донеччан 25 пунктів, вони залишилися на третьому місці.

Відео матчу: