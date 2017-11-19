Онлайн-відеотрансляція "Чорноморець" - "Олімпік": УПЛ, 16-й тур

Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" проходить заключний поєдинок 16-го туру футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" зіграє з донецьким "Олімпіком", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Одеська команда є одним з аутсайдерів першості, конкуруючи зі "Сталлю". При цьому "сталевари" в звітному турі зіграли внічию з "Ворсклою" і випередили "Чорноморець" за додатковими показниками в турнірній таблиці, залишивши "моряків" на останньому місці.

Що стосується "Олімпіка", то підопічні Романа Санжара впевнено йдуть на 3-й сходинці. Вони не програвали вже 6 матчів (остання невдача - в грі 9-го туру проти "Динамо" - 1:2).

Зазначимо, що матч першого кола "Олімпік" - "Чорноморець" був за донецьким клубом (перемога 1:0).

Гра "Чорноморець" - "Олімпік" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.