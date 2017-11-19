"Карпати" звільнили чергового тренера - ЗМІ

Виконуючий обов'язки головного тренера львівських «Карпат» Сергій Зайцев покинув свою посаду. Про це стало відомо сайту "Трибуна".

Рішення про відставку ухвалило керівництво клубу, а точніше – спортивний директор «Карпат» Даріо Друді.

Однак офіційно львівський клуб ще не підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, Сергій Зайцев очолив львівський клуб 14 вересня, після відставки Серхіо Наварро.

За цей час команда провела 9 матчів – 1 перемога, 5 нічиїх та 3 поразки. Нагадаємо, що в останній грі "Карпати" знову програли - цього разу вдома «Маріуполю» (0:1).