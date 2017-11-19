Хацкевич: Поразка "Шахтаря" дуже сильно мотивувала "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над "Зіркою" у виїзному матчі 16-го туру УПЛ.

"Те, що ми робимо на тренуваннях – моделювання атак – принесло нам результат. І це радує. Футболісти це розуміють і відчувають, що задоволення приходить тільки тоді, коли те, що напрацьовується в тренувальному процесі, втілюється в результат.

Читайте такожДубль Мбокані приніс "Динамо" перемогу над "Зіркою"Поразка "Шахтаря" від "Олександрії" дуже сильно мотивувала хлопців перед грою з "Зіркою". Минулого разу, коли ми грали з "Карпатами" у Львові і також знали, що "Шахтар" втратив очки, ми не довели гру до перемоги. А сьогодні ставлення футболістів і ігрова дисципліна були на більш високому рівні. Вважаю, результат закономірний", – цитує головного тренера "Динамо" офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що "біло-сині" здобули перемогу над "Зіркою" з рахунком 2:0.