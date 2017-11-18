Ібрагімович повернувся на поле вперше за сім місяців
Шведський форвард "МЮ" зіграв у першому офіційному матчі починаючи з квітня, коли він отримав травму коліна.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ібрагімович вийшов на поле вперше за сім місяців.
У матчі 12-го туру чемпіонату Англії проти «Ньюкасла» (4:1) команда Жозе Моуріньо відігралася з рахунку 0:1 і забила чотири рази. Після цього португалець зважився зробити важливу в психологічному плані заміну.
На 77-й хвилині зустрічі замість Антоні Марсьяля на полі з'явився Ібрагімович, який останнім часом відновлювався після розриву хрестоподібних зв'язок коліна.
Читайте такожУ Швеції заговорили про повернення Ібрагімовича в збірну після сенсаційного виходу на ЧС-2018Цей вихід став для шведа першим з 20 квітня, коли форвард отримав травму в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта».
Відзначимо також появу на полі Поля Погба вперше за два місяці. Француз з'явився в стартовому складі і забив гол і віддав гольову передачу.
Нагадаємо, що Ібрагімович задумався про повернення у збірну Швеції після виходу шведів на чемпіонат світу-2018.