Ібрагімович повернувся на поле вперше за сім місяців

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ібрагімович вийшов на поле вперше за сім місяців.

У матчі 12-го туру чемпіонату Англії проти «Ньюкасла» (4:1) команда Жозе Моуріньо відігралася з рахунку 0:1 і забила чотири рази. Після цього португалець зважився зробити важливу в психологічному плані заміну.

На 77-й хвилині зустрічі замість Антоні Марсьяля на полі з'явився Ібрагімович, який останнім часом відновлювався після розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

Читайте такожУ Швеції заговорили про повернення Ібрагімовича в збірну після сенсаційного виходу на ЧС-2018Цей вихід став для шведа першим з 20 квітня, коли форвард отримав травму в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта».

Відзначимо також появу на полі Поля Погба вперше за два місяці. Француз з'явився в стартовому складі і забив гол і віддав гольову передачу.

Нагадаємо, що Ібрагімович задумався про повернення у збірну Швеції після виходу шведів на чемпіонат світу-2018.