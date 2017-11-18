"Карпати" програли "Маріуполю" в матчі Прем'єр-ліги
18:55, 18 листопада 2017Футбол
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Гра завершилася з рахунком 0:1.
"Карпати" програли "Маріуполю" в матчі Прем'єр-ліги / fckarpaty.com
У Львові завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" поступилися "Маріуполю", повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 0:1.
Доля матчу була вирішена на 19-й хвилині, коли гол забив Сергій Болбат. Змістившись зліва в центр Болбат сильно і точно пробив у нижній кут воріт. Захисники чомусь тільки супроводжували гравця "Маріуполя", не вживаючи ніяких дій.
Таким чином, "Маріуполь" набрав 20 очок (6-7 місце), а у "Карпат" залишилося 14 балів (10).
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