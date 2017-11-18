"Карпати" програли "Маріуполю" в матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" поступилися "Маріуполю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена на 19-й хвилині, коли гол забив Сергій Болбат. Змістившись зліва в центр Болбат сильно і точно пробив у нижній кут воріт. Захисники чомусь тільки супроводжували гравця "Маріуполя", не вживаючи ніяких дій.

Таким чином, "Маріуполь" набрав 20 очок (6-7 місце), а у "Карпат" залишилося 14 балів (10).