"Зоря" і "Верес" поділили очки в матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершився матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" приймала рівненський "Верес" і не змогла втримати перемогу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Луганчани набагато краще почали матч, мали ряд небезпечних моментів і в середині першого тайму відкрили рахунок. Гол забив Артем Громов. Після прострілу Кабаєва по м'ячу не влучив Іурі, але м'яч потрапив у ногу Громову і закотився за лінію воріт. Досить курйозний гол вийшов.

Тим не менш, після перерви "Верес" зумів зрівняти рахунок. На 61-й хвилині після навісу зі штрафного м'яч від Сергійчука, який врізався в Луніна, прилетів до Адамюка, і той з гострого кута відправив снаряд у ворота.

Таким чином, на рахунку "Вереса" тепер 22 очки, у "Зорі" - 20, і команди зберегли 3-е і 6-е місця в турнірній таблиці ліги.