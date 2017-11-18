Дубль Мбокані приніс "Динамо" перемогу над "Зіркою"

У Кропивницькому завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала київське "Динамо" і програла супернику, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Кияни вирішили долю матчу в середині першого тайму.

На 23-й хвилині після навісу з кутового Дьемерси Мбокані головою пробив не дуже вдало, але м'яч влучив у ногу захиснику і залетів у ворота. А за 8 хвилин, на 31-й, Морозюк з правого флангу зробив високий навіс на дальню штангу і Мбокані точно пробив головою у протихід голкіперу і зробив дубль.

Після перерви кияни вміло контролювали хід матчу і спокійно довели гру до перемоги.

Таким чином, "Динамо" скоротило відставання від донецького "Шахтаря" (32 очка проти 36), а "Зірка" з 14 балами продовжує ділити 9-10 місця в таблиці з львівськими "Карпатами".