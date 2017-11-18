Онлайн-відеотрансляція, "Карпати" - "Маріуполь": УПЛ, 16-й тур

Сьогодні у Львові на стадіоні "Україна" проходить матч 16-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймають на своєму полі ФК "Маріуполь", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 10-е і 7-е місця, відповідно.

На рахунку "Карпат" після 15 ігор 14 очок, у "Маріуполя" 17 балів у 14 іграх і номінальна технічна перемога в грі з "Динамо", яка не відбулася. Офіційно перемогу "Маріуполю" у матчі з киянами ще не присудили.

Матч дуже важливий для обох команд. "Маріуполь" веде боротьбу за місце в Топ-6 за підсумками першого кола змагань з луганською "Зорею", а "Карпати" борються з "Чорноморцем" та "Сталлю" за місце у Прем'єр-лізі на наступний рік.

Гра "Карпати" - "Маріуполь" розпочнеться у Львові о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.