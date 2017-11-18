Онлайн-відеотрансляція, "Зоря" - "Верес": УПЛ, 16-й тур

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" прийматиме рівненський "Верес", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 6-е і 4-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

У "Зорі" на даний момент 19 балів, а у "Вереса" - 21.

Нинішній матч дуже важливий як для дебютанта УПЛ "Вереса", який до цих пір знаходиться в числі лідерів, так і для "Зорі", яка в минулому сезоні вважалася "третьою силою" українського футболу після "Шахтаря" і "Динамо".

Матч "Зоря" - "Верес" розпочнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.