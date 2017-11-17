"Боруссія" Ярмоленка програла "Штуттгарту" у матчі Бундесліги

В Штуттгарті завершився стартовий матч 12-го туру німецької Бундесліги, в якому дортмундська "Боруссія" з українцем Андрієм Ярмоленком у складі програла "Штуттгарту", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Вже на самому початку гри, на 5-й хвилині, гравець "Штуттгарта" Бартра жорстко відпасував на Бюркі, голкіпер невдало прийняв м'яч і вийшов на порожні ворота Чадрак Аколо спокійно реалізував момент - 1:0.

Дортмундцям вдалося зрівняти рахунок наприкінці першого тайму, коли арбітр призначив пенальті у ворота . При цьому, Шююрле не зумів переграти воротаря Цилєра. На щастя дортмундців Максиміліан Філіп встиг на добивання і відправив м'яч у ближню "дев'ятку" - 1:1.

Доля гри була вирішена на 51-й хвилині. Після довгого закидання Йосип Брекало втік в штрафну "Боруссії", на замаху обіграв Загаду і точно пробив - м'яч пролетів між ногами у Бюркі.

На 71-й хвилині в черговій атаці "Боруссії" Андрій Ярмоленко з лінії штрафного перекинув м'яч через Цілера у ворота, але арбітр зафіксував гру рукою у українця. Надалі дортмундці так і не зуміли зрівняти рахунок.

Таким чином, на рахунку "Боруссії" залишилося 20 очок і команда на 6 балів відстає від "Баварії" і 2 - від "Лейпцига", у яких на 1 гру менше. Крім того, "Боруссію" за підсумками туру може обійти ще ряд команд.