Фонсека: у матчі з "Олександрією" ми показали жахливу гру в обороні

Наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував поразку від «Олександрії» в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги, в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Сьогодні був складний матч. Коли команди повністю закриваються, складно розкрити оборону. Вітаю «Олександрію», вони боролися до самого кінця. Ми ж показали жахливу гру в обороні. Ми могли створювати якісні моменти, залишаючись з м'ячем. Але нам знову забили першими, а після цього складно перевернути результат", - зазначив Фонсека.

"Незадоволений грою в обороні. Не можна пропускати такі м'ячі. Зараз я не буду переходити на індивідуальності. Але два пропущені голи – вина оборони", - продовжив фахівець.

"Чи думав я про третю заміну? Так, але в підсумку вирішив, що це не принесе радикальних змін, тому її не зробив", – підсумував португальський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" програв «Олександрії» в матчі 16-го туру УПЛ з рахунком 1:2.