"Шахтар" програв "Олександрії в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився стартовий матч 16-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав "Олександрію" і сенсаційно поступився супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Команди активно розпочали матч і протягом першої півгодини гри забили всі три голи.

Рахунок на 15-й хвилині гри відкрили гравці "Олександрії", коли гол забив Артем Полярус. Після контратаки лівим флангом Бацула з флангу прострілив у штрафну, і Полярус майже з лінії воротарського майданчика буквально розстріляв ворота "гірників" - 0:1.

Втім, практично миттєво, на 18-й хвилині, рахунок зрівняв точним ударом Бернард. Після атаки лівим флангом м'яч у штрафному відскочив до Бернарда, який потужним ударом увігнав м'яч у ворота.

А вирішальний момент гри відбувся на 27-й хвилині. Прийнявши м'яч в штрафній, Полярус трохи підробив його, і ударом з розвороту відправив у нижній кут воріт.

В час, що залишився, "Шахтар" мав перевагу, багато атакував, але зрівняти рахунок так і не зміг.

Таким чином, у гірників залишилося 36 очок у турнірній таблиці і вони як і раніше впевнено лідирують в УПЛ. У "Олександрії" тепер 15 очок і команда перемістилася з 10-11 на 8-е місце.