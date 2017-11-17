Сьогодні Житомирська обласна федерація футболу відсвяткувала своє 25-річчя та підвела підсумки спортивного року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, привітав футболістів зі святом 17 листопада заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Від імені голови адміністрації Ігоря Гундича, вітаю вас зі святом! Житомирський футбол має гарну історію здобутків та перемог. 2017 рік можна сміливо назвати роком відродження футболу на Житомирщині. Сподіваюся, що у 2018-му ми вже будемо дивитися перший футбольний матч на оновленому стадіоні «Полісся». Дякую усім, хто долучився до розвитку цього виду спорту у нашій області», – сказав Лагута та побажав спортсменам перемог.

Також він від імені голови ОДА Ігоря Гундича вручив кращим із кращих у футболі почесні грамоти і подяки.

Довідка УНІАН. Житомирська обласна федерація футболу – обласна громадська спортивна організація, заснована 23 листопада 1992 року і є колективним членом Федерації футболу України.

Головною метою діяльності Житомирської обласної федерації футболу є сприяння розвитку та популяризація футболу у регіоні.

Голова федерації – Руслан Павлюк.