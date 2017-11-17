Ярмоленко потрапив у п'ятірку найкращих атакуючих гравців Бундесліги

Український легіонер німецької Бундесліги "Боруссія" (Дортмунд) Андрій Ярмоленко потрапив у п'ятірку кращих атакуючих гравців ліги, повідомляє Команда 1.

Перше місце в рейтингу кращих гравців бундесліги за кількістю участей в гольових атаках ділять П'єр-Емерік Обамеянг (Борусія Д) і Роберт Левандовські (Баварія), які брали участь у 13-ти забитих м'ячах своїх команд.

Читайте такожЯрмоленко увійшов у список 16 зіркових футболістів, які пропустять ЧС, за версією KickerНа третій сходинці розташувався Юліан Брандт з "Байєра" (10), а далі йде група з шести футболістів з дев'ятьма очками. Серед них і наш Андрій Ярмоленко, у якого 1,7 участі у голах в середньому за 90 хвилин.

У свою чергу, найкориснішим гравцем чемпіонату Німеччини з загальною оцінкою гри є захисник мюнхенської "Баварії" Джошуа Кімміх — його InStat Index становить 351 бал. Рейтинг Ярмоленко — 291, а це восьме місце серед усіх правих півзахисників ліги.

Цікаво, що "Боруссія" і "Шальке", у складі якого виступає інший українець Євген Коноплянка, лідирують в Бундеслізі за кількістю м'ячів, забитих після стандартних положень — у них по дев'ять таких голів. При цьому гельзенкірхенці пропустили після стандартів лише два м'ячі — це теж кращий результат у німецькому чемпіонаті. У загальній складності менше команди Євгена Коноплянки пропустила лише "Баварія", а за кількістю забитих м'ячів лідирують, до речі, дортмундці.