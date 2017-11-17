"Шахтар" прибув на матч Прем'єр-ліги з "Олександрією з Тайсоном у складі

Лідер чемпіонату України донецький "Шахтар" вирушив до Харкова, на матч з «Олександрією». Разом з командою на гру вилетів півзахисник Тайсон, який тільки напрердодні повернувся в Київ з розташування збірної Бразилії і встиг провести тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.

Повний список гравців "Шахтаря" виглядає наступним чином:

воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко;

Читайте такожФонсека перед грою "Шахтар" - "Олександрія" : про те, щоб поберегти футболістів на матч з "Наполі", навіть не думализахисники: Богдан Бутко, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо;

півзахисники: Іван Петряк, Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрік, Олександр Пихаленок, Тайсон, Бернард, Дентіньо, Олександр Зубков, Марлос;

нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» – «Олександрія» відбудеться сьогодні, 17 листопада, в 19:00 на харківському ОСК «Металіст».

Пряма телетрансляція запланована на каналі «Футбол 1».