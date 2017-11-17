"Динамо" зробило більш вигідну пропозицію для Види, але той віддав перевагу "Бешикташу" - ЗМІ

Київське "Динамо" зазнало невдачі в спробі переконати центрального захисника Домагоя Віду підписати новий контракт з клубом, повідомляє SportArena з посиланням на Goal.com.

За інформацією джерела, президент біло-синіх Ігор Суркіс нещодавно вийшов на Віду з поліпшеною фінансовою пропозицією, перевищивши ті фінансові умови, які пропонували гравцеві в "Бешикташі".

Однак хорватський захисник відмовився, давши зрозуміти, що в січні перебереться в стан "Чорних орлів", з якими раніше, за інформацією турецької преси, підписав попередній контракт.

Читайте такожВіда прибуде в розташування "Бешикташа" в грудні - ЗМІНинішній трудовий договір Види з "Динамо" закінчується 31 грудня поточного року, а тому 1 січня він зможе покинути київський клуб на правах вільного агента, чим, очевидно, і скористається.

Раніше турецька преса повідомляла, що за зрив контракту з Бешикташем між сторонами прописана неустойка в 7 мільйонів євро. Її буде змушений заплатити або футболіст, або стамбульський клуб — в залежності від того, з чиєї вини зірветься вже узгоджений трансфер.

У жовтні Ігор Суркіс заявляв, що Віда покине клуб, бо кияни не готові запропонувати хорвату запитувані тим умови контракту.

Раніше видання повідомляло, що Віда хотів би отримувати в "Динамо" 3 мільйони доларів на рік.

У нинішньому сезоні на рахунку Домагоя Віди 9 матчів в УПЛ, в яких він відзначився 2 голами.