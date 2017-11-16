Український тренер Грозний залишив казахстанський "Іртиш"
17:32, 16 листопада 2017Футбол
140
У 61-річного фахівця закінчився термін контракту з клубом.
За три місяці роботи В'ячеслав Грозний вивів "Іртиш" в єврокубки / fcirtysh.kz
Український тренер В'ячеслав Грозний залишив посаду головного тренера казахстанського клубу «Іртиш» у зв'язку з закінченням терміну контракту.
Павлодарський клуб повідомив, що 61-річний фахівець залишає команду після закінчення терміну контракту.
Українець пропрацював в «Іртиші» три місяці. Під його керівництвом команда здобула 3 перемоги у 10 матчах і посіла за підсумками сезону 4-е місце в чемпіонаті Казахстану, забезпечивши собі участь у кваліфікації Ліги Європи в наступному сезоні.
Керівництво ФК «Іртиш» подякувало В'ячеславу Грозному за роботу та побажало успіхів у подальшій кар'єрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter