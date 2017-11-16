"Шахтар" знайшов підсилення на місце правого захисника замість Срни

16:19, 16 листопада 2017
Футбол
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Гірники ведуть переговори про придбання 24-річного португальця Бруну Гашпара.

violanews.com

"Шахтар" веде переговори з італійською "Фіорентиною" з приводу трансферу правого захисника Бруну Гашпара, повідомляє Zerozero.pt.

За інформацією джерела, переговори просуваються досить успішно. "Шахтар" хоче підсилитися 24-річним Гашпаром під час зимового трансферного вікна. Головний тренер гірників Паулу Фонсека хоче підсилити команду взимку для успішного виступу в єврокубках у другій половині сезону.

Читайте такожСрна може увійти в тренерський штаб збірної Хорватії - ЗМІБруну Гашпар цього літа перейшов у «Фіорентину» з португальської «Віторії Гімараєш» за 4 млн євро і провів в італійській Серії А 7 матчів, віддавши 2 гольові передачі.

Нагадаємо, в кінці вересня основний правий захисник і капітан донецького клубу Даріо Срна вирішив припинити виступи за команду через позитивну допінг пробу. За його відсутності основним правим захисником команди став Богдан Бутко.

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Теги: #Шахтар трансфери#Бруну Гашпар Шахтар