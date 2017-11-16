"Барселона" хоче підписати з Мессі довічний контракт

"Барселона" працює над складанням довічного контракту для свого форварда Ліонеля Мессі, повідомляє Mundo Deportivo.

Генеральний директор клубу Оскар Грау розповів на засіданні членів Генеральної асамблеї "Барси", що з аргентинцем буде підписана довічна угода.

Відомо також, що зв'язатися з Ліонелем щодо трансферу намагалися кілька клубів, але всі ці спроби були безуспішними. Аргентинець ніколи не розглядав варіант зміни команди, хоча перейшовши в який-небудь інший клуб, міг би отримати відразу ж набагато кращі фінансові умови. Але Мессі не роздумував про відхід навіть протягом двох років, під час яких "Барселона" не могла запропонувати йому збільшення зарплати.

Поки не уточнюється, як скоро очікується підписання угоди, але у клубі впевнені у реалізації цих планів.

На сьогоднішній день довічний контракт з "Барселоною" підписав лише один гравець - Андрес Іньєста. Угода про такий договір була досягнута в жовтні.

У цьому сезоні 30-річний Мессі забив 16 голів і зробив 5 результативних передач в 17 матчах у всіх турнірах.