"Шахтар" безкоштовно пустить студентів на матч УПЛ з "Олександрією" в честь Дня студентів

Вхід на матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Олександрія" буде безкоштовним для всіх студентів, повідомляє ФК "Шахтар".

Це подарунок студентам в честь свята - Дня студента.

Також клуб розіграє 100 квитків на арт-завод «Механіка» до Дня студента і смартфон.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться 17 листопада. Початок гри на ОСК «Металіст» - о 19.00.