"Шахтар" безкоштовно пустить студентів на матч УПЛ з "Олександрією" в честь Дня студентів
14:59, 16 листопада 2017Футбол
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На матчі також розіграють 100 квитків на концерт до Дня студента і смартфон.
"Шахтар" запрошує студентів на матч з "Олександрією" / facebook.com/fcshakhtar
Вхід на матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Олександрія" буде безкоштовним для всіх студентів, повідомляє ФК "Шахтар".
Це подарунок студентам в честь свята - Дня студента.
Також клуб розіграє 100 квитків на арт-завод «Механіка» до Дня студента і смартфон.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Олександрія" відбудеться 17 листопада. Початок гри на ОСК «Металіст» - о 19.00.
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