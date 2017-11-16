Збірна Росії виявилася найгіршою в рейтингу ФІФА серед усіх учасників ЧС-2018

Збірна Росії виявилася найгіршою командою серед усіх учасників ЧС-2018 в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій.

Росіяни займають 65-е місце в рейтингу з 563 балами.

Команда не проводила офіційних матчів в останні півтора року - після Євро-2016 - так як автоматично, на правах країни-господині Мундіалю, отримала право брати участь в ЧС. Відповідно, бали нараховувалися тільки за товариські ігри, які не так цінні для укладачів рейтингу.

Читайте такожСША готують турнір, альтернативний чемпіонату світу в РосіїЗбірні Південної Кореї і Саудівської Аравії займають 62-63 місця в рейтингу. З Топ-10 рейтингу на ЧС не потрапила лише команда Чилі.

Тим не менш, за умовами жеребкування фінальної частини ЧС-2018, номінально найслабша команда турніру буде посіяна в першому кошику - нарівні з "грандами" з Німеччини, Бразилії, Португалії, Аргентини, Бельгії, Польщі та Франції.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2018 відбудеться 1 грудня в Москві.

ЧС-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.